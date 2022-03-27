Zelenskiy: 'Ruble yakında Rusya'da kiloyla satılacak'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal 32 gündür devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy günlük halka sesleniş konuşmasında, savaşın son durumunu ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını değerlendirdi. Zelenskiy yaptığı açıklamada, ülkesine saldıran Rus işgalcilerin cevaplarını aldığını belirterek, "Bugün Slavutiç kentinde işgalcilere karşı protesto düzenlendi ve işgalciler cevabını aldı. İşgalcilere hiçbir şey yardım etmeyecek. Televizyonlarda bizim kanallarımızı kapatıp Rus kanallarına bağlanmanız, Rus rublesi dağıtmanız da yardımcı olmayacak. Ruble yakında Rusya'da kiloyla satılacak. Rus ordusuna tek bir cevap olacak o da nefret. Bundan dolayı köyde yaşayan vatandaşlarımız topraklarımıza düşen pilotları çıplak elleriyle esir alıyorlar. Rus teknik araçlarını köylülerimiz traktörle alıyor askerlerimize teslim ediyor. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bugün Polonya'ya gelen Ukraynalılar hakkında ve ortak güvenlik konularında görüştüm. Ukrayna için uçaklar, tanklar, roket ve gemi imha silahları. Bunlar partnerlerimizde var. Sadece Ukrayna'nın özgürlüğü için değil, Avrupa'nın da özgürlüğü için gerekli. Bugün Duda ile görüştükten sonra Mariupol savunucuları kahramanlarla görüştüm. Onlarla her zaman iletişim halindeyim. Hepsine minnettarım. Bu kenti savunuyorlar" ifadelerini kullandı.

"Rus diliyle problemimiz yok"

Konuşmasında, Rusça konuşmakta ve Rus dili ile bir problem yaşamadıklarını aktaran Zelenskiy, "Biz onlarla Rusça konuştuk. Çünkü Ukrayna'da dil problemimiz hiç olmadı. Şimdi Rus işgalciler, bu problemi siz oluşturuyorsunuz. Çünkü Rus dili sizlerle, patlamalarla ve cinayetlerle anılıyor. Siz, bizim insanlarımızı göçe zorluyorsunuz. Siz, bizim Belediye Başkanlarımızı, göstericilerimizi esir alıyorsunuz. Sizler barış içindeki kentleri yok ediyorsunuz" dedi.

"Mariupol'u yeteri miktarda tank olmadan geri almak mümkün değil"

Konuşmasında, yeteri miktarda tank olmadan işgal altındaki Mariupol'u geri alamayacaklarının altını çizen Zelenskiy, silah konusuna ilişkin Ukraynalı temsilcilerin diğer ülkelerle görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti. Zelenskiy, "Temsilcilerimiz bugün Polonya'da ABD'li partnerlerimizle görüştü. Ukrayna, Rus roketlerini imha edemiyor. Mariupol'u yeteri miktarda tank olmadan geri almak mümkün değil. Bunu Ukraynalı savunucularımız, ABD ve Avrupalı partnerlerimiz biliyor. Bazı Rus tanklarını ele geçirdik. Ukrayna'nın pozisyonu duyulmalı. Üstelik sadece bizim değil, tüm Avrupa'nın pozisyonu. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile de görüştüm. Katar'ın başkenti Doha'da bir foruma katıldım. Bu sadece İslam dünyası için önem arz eden bir görüşme değildi. Dünyanın birçok ülkesi için önemliydi. Biz yalanın karşısında tüm dünya ile savaşıyoruz. İşgalciler tarihi hata yaptılar. Rus ordusu evleri bombalayıp sivil vatandaşları öldürüyor. Her şeyi yok etmek için emirler alıyorlar. Bunları kimse unutmayacak, sorumluluk taşıyacaklar. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kaydetti.

Bekir Keskin

