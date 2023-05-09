Zelenskiy: 'Rus Saldırganlık Suçlarının Cezai Kovuşturma Merkezi bu yaz çalışmalarına başlayacak'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Zelenskiy ve von der Leyen görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından Zelenskiy ve von der Leyen, Ukrayna'ya karşı işlenen savaş suçları için özel mahkeme kurulmasına yönelik oluşturulan ortak birliğin liderleriyle çevrimiçi olarak toplantı gerçekleştirdi.

“Rusya'nın saldırganlık suçu artık 21. yüzyılı küresel felaketin eşiğine getirdi”

Rusya'nın kendilerine karşı asıl savaşı 2014 yılında başlattığından bahseden Zelenskiy, "Rusya, Ukrayna'ya karşı saldırganlığına 2014 yılında başladı ve 2022 yılında tam ölçekli saldırı haline getirdi" dedi.

Kendilerine karşı işlenen suçların ortaya çıkarılması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Saldırganın tüm konularda suçlu olduğunu kanıtlamak zorundayız. Bu nedenle saldırıların ana sorumlusu ve ortaklarının adalete teslim edilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Rusya'nın saldırganlık suçu artık 21. yüzyılı küresel felaketin eşiğine getirdi. Bu suça karşı adalet gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Rus Saldırganlık Suçlarının Cezai Kovuşturma Merkezi bu yaz çalışmalarına başlayacak"

İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından savaş suçlarının araştırılması için kurulan Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi gibi bir mahkemenin kurulması gerektiğine vurgu yapan Zelenskiy, "Ne yazık ki çalışmalarını her zaman desteklediğimiz Uluslararası Ceza Mahkemesinin saldırı suçu üzerinde bir yetkisi bulunmuyor. Bu nedenle küresel hukuk sistemini tamamlamak için bir mahkemeye ihtiyaç var. Saldırganlığın cezalandırılması için oluşturulan ortak grubumuza dahil olan ülke sayısının 37'ye ulaştığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu sayı daha da artacak" dedi.

Kendileri tarafında oluşturulan Rus Saldırganlık Suçlarının Cezai Kovuşturma Merkezi'nin delil toplama çalışmalarına başlayacağını dile getiren Zelenskiy, "Uluslararası Rus Saldırganlık Suçlarının Cezai Kovuşturulması Merkezi, bu yaz çalışmalarına Lahey'de başlayacak. Bu, mahkeme için materyallerinin geliştirilmesinde pratik bir adım olacak. Yani adım adım ilerliyoruz. Temel amacımız adaletin sağlanması için Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı suçu için mahkeme modelinin nasıl olması gerektiğini belirlemek" ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak

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