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Zelenskiy: 'Rusya ile ticaret olmamalı'

Zelenskiy: 'Rusya ile ticaret olmamalı'
Zelenskiy: 'Rusya ile ticaret olmamalı'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmasında, "Rusya ile ticaret olmamalı" dedi.

Ukrayna Devlet Vladimir Zelenskiy, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda video konferans yoluyla dünya liderlerine seslendi. Zelenskiy, Ukrayna'da her gün yaklaşık 100 sivilin hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Savaş anlamsız ve çok aptalca. Birbirimizle savaşmamız için hiçbir sebep yok. Bu durum bizim için büyük bir trajedi. Var olmak için savaşmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Rusya ile ticaret olmamalı"

Vladimir Zelenskiy dünya liderlerine Rusya'ya karşı yaptırım uygulanması çağrısında bulunarak, "Ordular muharebeler kazanır ama ekonomi savaşlar kazanır. Rusya'yı küresel ekonomiden tamamen kesmek zorundayız. Rusya ile ticaret olmamalı. Rus petrolüne tam ambargo, tüm Rus bankalarının küresel sistemlerden men edilmesi ve Rusya ile tüm ticaretin durdurulmasını talep ediyoruz. Dünya, kaba kuvvet uygulayanlar tarafından yönetilemez" dedi.

Zelenskiy'den Marshall göndermesi

Zelenskiy forumda yaptığı konuşmasında tüm katılımcılara seslenerek, Ukrayna'nın yeniden inşası için tüm lider ve firmalardan yardım talep ettiğini dile getirdi. Konuşmasında 2.Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın yeniden inşası için çalışan eski ABD Dışişleri Bakanı George Marshall'ı hatırlatan Zelenskiy, Marshall'ın yardım planının bir ülkeye ve ideolojiye değil, açlık, yoksulluk, umutsuz ve kaos barındıran her yer için geçerli olduğunu söyleyerek, "Sadece Ukrayna'yı değil, bu dört sorunun var olduğu tüm ülkeler için harekete geçilmeli" şeklinde konuştu.

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