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Zelenskiy: 'Rusya olağanüstü kayıplar veriyor'

Zelenskiy: 'Rusya olağanüstü kayıplar veriyor'
Zelenskiy: 'Rusya olağanüstü kayıplar veriyor'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Donbass bölgesinde olağanüstü kayıplar verdiğini açıkladı.

Ukrayna-Rusya Savaşı devam ederken, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde şiddetli çatışmalar sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin olağanüstü kayıplar verdiğini ifade ederek, "Durum çok karışık ve biz savaşıyoruz. İstilacıları bozguna uğratıyoruz ve Rusya'ya olağanüstü kayıplar verdiriyoruz" dedi.

Ukrayna'nın Donbass bölgesinde aylardır çatışmaların yoğunlaştığı birkaç kasabaya atıfta bulunan Zelenskiy, "Rusya orada, Bakhmut, Vuhledar, Marinka, Kreminna'da Donbass'ta ne kadar çok kayıp verirse, bu savaşı o kadar hızlı bitirebiliriz” dedi.

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