Zelenskiy: 'Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum'

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den yeni açıklamalar geldi. Zelenskiy, Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmadığını söyleyerek, "Putin'in nükleer silahları kullanacağına inanmıyorum. Dünyanın bu silahları kullanmasına izin vereceğini düşünmüyorum. Yine de Putin'in tehditlerine boyun eğmemek gerekiyor. Yarın Putin diyebilir ki Ukrayna dışında Polonya'nın bir kısmını da istiyoruz, aksi takdirde nükleer silah kullanacağız. Bu tavizleri veremeyiz" ifadelerini kullandı.

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