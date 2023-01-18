İsviçre'nin Davos kasabasında geçtiğimiz pazartesi başlayan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Dünya Ekonomik Forumu'ndaki (WEF) konuşması öncesinde Ukrayna'nın Brovary şehrinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması istedi. Tüm salon ve Zelenskiy'nin ayağa kalktığı o anlarda bir dakikalığına saygı duruşunda bulunuldu. Konuşmasına, Batı'nın tedarik ettiği silahların Rusya'nın saldırılarını önlediğini ifade ederek başlayan Zelenskiy, dünyayı karar alma sürecinde daha hızlı olmaya davet etti. Dünyanın iklim krizi, küresel güvenlik ve açlık gibi çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Trajediler hayatın hızını geçiyor, tiranlık demokrasiyi geride bırakıyor" dedi. Yaşananlara hızlı tepki verilmesinin bir kez daha altını çizen Zelenskiy, dünyanın bir "zaman krizi" içerisi altında olduğunu da belirtti.

"Ukrayna'nın kanunlarını tanımak zorunda kalacaklar"

Dünyanın yaptırımlar karşısında tereddüt etmemesi gerektiğini de sözlerin ekleyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ukrayna'ya yapılan hava savunma sistemleri tedariki, Rusya'nın füze saldırılarını geçmeli. Batı'dan gönderilen tanklar ise, Rus tanklarının işgalini önlemeli" dedi. Rusya ile iletişime geçilip geçilmediği sorulan Zelenskiy, "Kendi hatalarını kabul etmek zorunda kalacaklar. Ukrayna'nın kanunlarını tanımak zorunda kalacaklar. Toprak bütünlüğümüze de gerçekten saygı duymaları gerekecek" açıklamasında bulundu.

Ukrayna'nın Brovary şehrinde bugün meydana gelen helikopter kazasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky, Bakanın Birinci Yardımcısı Yevhen Yenin ve Bakanlık Müsteşarı Yurii Lubkovich'in de aralarında bulunduğu 6 bakanlık yetkilisi ile toplam 14 kişi hayatını kaybetmişti.

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