Zelenskiy Türkiye'ye yardım sağlanmasına ilişkin kararı imzaladı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye yardım yağıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna İnsani Yardım Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca deprem sonucu yaraların sarılmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye'ye insani yardımın sağlanmasına ilişkin kararı imzaladı. Söz konusu karar, Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın resmi sitesinden yayınlandı.

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