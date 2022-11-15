Zelenskiy: 'Ukrayna şehirlerine, çoğu enerji altyapısını hedef alan 85 füze saldırısı düzenlendi'



Rusya, Ukrayna'ya yönelik yeni bir saldırısı dalgası başlattı. Füze saldırılarında, başkent Kiev de dahil çok sayıda kent hedef alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Rusya'nın bugün düzenlediği saldırılarda Ukrayna topraklarına 85 füze fırlattığını belirterek, "Ukrayna şehirlerine, çoğu enerji altyapısını hedef alan 85 füze saldırısı düzenlendi. Düşmanın ne istediğini görüyoruz, başaramayacaklar" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın 20 füze saldırısı daha düzenleyebileceği konusunda Ukraynalıları uyaran Zelenskiy, halkın dikkatli olmasını ve sığınaklarda kalmasını istedi. Saldırıların birçok kentte elektrik kesintilerine neden olduğunu aktaran Zelenskiy, "Saldırıların ülkemizin birçok kentinde elektrik kesintilerine neden olduğunu biliyorum. Kesintileri eski haline getirmek için çalışıyoruz. Dayanacağız" dedi.

Kiev'de 1 kişi öldü

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırılarda başkent Kiev'deki en az 3 binaya füze isabet ettiğini duyurmasının ardından, vurulan binalardan birinde kurtarma ekiplerinin bir kişinin cansız bedenine ulaştığını aktardı.

Bir gündeki en fazla saldırı

Ukrayna, 10 Ekim'de 84 füze saldırısı bildirmesinin ardından bugün Ukrayna topraklarına bir gündeki en fazla saldırı kayıtlara geçti. Saldırıların hedefi olan şehirler arasında başkent Kiev, Kryvyi Rih, Rivne, Sumi, Poltava, Harkov ve Lviv kenti yer alırken, Lviv'deki patlamaların füzelerin düşmesi sonucu mu yoksa hava savunma sisteminin devreye girmesi sonucu mu yaşandığı netlik kazanmadı.

“Ukrayna'ya Rus ültimatomlarını kabul etmesini teklif etmeyi bırakın”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba ise yaptığı açıklamada, "Rus füzeleri şu anda Ukrayna genelinde insanları öldürüyor ve altyapıyı mahvediyor" ifadelerini kullanarak, "Rusya'nın barış görüşmeleri konusunda verdiği cevap bu. Ukrayna'ya Rus ültimatomlarını kabul etmesini teklif etmeyi bırakın! Bu terör ancak silahlarımızın ve ilkelerimizin gücüyle durdurulabilir" dedi.

“Düşman, kış arifesinde enerji sistemimize maksimum zarar vermeye çalışıyor”

Ukrayna Enerji Bakanı Herman Halushchenko yaptığı açıklamada, Rus füzelerinin çoğunun hedefinin enerji tesisleri olduğunu aktararak, "Bu saldırı sadece Ukrayna'nın değil, bazı komşularımızın da enerji sistemlerini etkileyebilir" diye konuştu.

Füzelerin Ukrayna'nın elektrik sistemindeki hem üretim hem de iletim sistemini hedef aldığını belirten Halushchenko, "Askeri ve uluslararası arenadaki yenilgilerin ardından düşman, intikam almak için bir girişimde daha bulunuyor ve kış arifesinde enerji sistemimize maksimum zarar vermeye çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

“Hasarın tam boyutunu henüz tahmin edemiyoruz”

Ukrayna elektrik dağıtım şirketi Ukrenergo, Rusya'nın Ukrayna'da ışıkları yeniden söndürmeye çalıştığını kaydederek, “Saldırı hala devam ediyor, hasarın tam boyutunu henüz tahmin edemiyoruz, ülkenin tüm bölgelerinde altyapımıza yönelik saldırılar var. Ama en zor durum kuzey ve orta bölgelerde” dedi.

Ukrenergo ayrıca, saldırıların ardından Kiev'de özel acil kapatma programlarının başlatıldığını açıkladı.

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