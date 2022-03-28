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Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın çarpıcı görüntülerini yayınladı

Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın çarpıcı görüntülerini yayınladı
Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın çarpıcı görüntülerini yayınladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkesine 1 aydır sürdürdüğü saldırılara dair çarpıcı görüntülere yer vererek, Ukrayna'da devam eden savaşta yaşanılanlara ilişkin açıklama düzenledi.

Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın çarpıcı görüntülerini yayınladı - Tıkla İzle

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine başlattığı saldırının üzerinden 1 ay geçmesi üzerine ülkede yaşananlara ve saldırılara ilişkin bir klip yayınladı. Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna saldırılarında zarar gören kentlerin, yıkılan binaların, bombalanan hastanelerin ve ülkeden ayrılan Ukraynalı mültecilerin görüntülerini paylaştı.

Uluslararası düzeyde Ukrayna'ya destek olmak için bir Polonya televizyon kanalının başlattığı yardım maratonu için hazırlanan klipte Zelenskiy, "Bir ay geçti ve biz hala savaşıyoruz. Arzulamadığımız bir savaşta elinde bir silah ve çıplak elleriyle halk barışı kazanmak için ayağa kalktı. Eskisi gibi yaşamak için, seninle özgürce yaşamak için. Ukrayna ile barış içinde olan herkesle yaşamak için" diyerek Ukrayna halkının Rusya'ya karşı direnişine dikkat çekti.

Erhan Altıparmak
 

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