Zelenskiy: 'Ukrayna'dan tahıl ihracatı kasıtlı olarak erteleniyor'

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den yeni bir açıklama geldi. Zelenskiy Rusya'nın, Ukrayna'dan tahıl ihracatını engellediğini söyleyerek, "Tahıl ihracatına yönelik girişimler bu haftalarda giderek daha da gergin hale geliyor. Düşman, gıda ihracatımızı yavaşlatmak için her şeyi yapıyor. Bu eylemlerle Rusya'nın gıda krizini kasıtlı olarak kışkırttığına ve böylece bu yılın ilk yarısında olduğu gibi akut hale geldiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ukrayna tahılının sevkiyatı için limanlarda 150'den fazla geminin hala beklediğini ifade eden Zelenskiy, "Bugün 150'den fazla gemi tarım ürünlerimizin tedariki için anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmek için bekliyor. Bu suni bir kuyruk. Sadece Rusya'nın gemilerin geçişini kasten engellediği için ortaya çıktı. Her geçen gün yiyecek taşıyan gemilerin kuyrukta olması, tarım ürünlerimizi tüketen ülkelerde toplumsal ve siyasi gerilimin artması anlamına geliyor. Rusya nedeniyle gıda ihracatının ertelendiği ülkelerden bazıları Mısır, Tunus, Cezayir, Fas, Lübnan, Irak, Çin, Bangladeş ve Endonezya. Ortaklarımız, BM, Türkiye ve diğerleri durum hakkında bilgilendirilmektedir. Rusya tarafından tahıl ihracatının yavaşlatılması nedeniyle yaklaşık 3 milyon ton gıdayı eksik ihraç ettik. Bu da 10 milyon kişinin yıllık tüketim hacmidir" dedi.

Erhan Altıparmak

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