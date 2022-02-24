Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna - Rusya arasındaki savaşına dair son bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Ukrayna ordusunun bazı bölgelerde oldukça zorlandığının altını çizen Zelenskiy, “Donbass Bölgesi'nde silahlı kuvvetlerimiz kusursuz bir iş çıkarıyor. Harkov tarafında oldukça zorlanıyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz kenti korumak için üstün çaba gösteriyor” dedi.

Ülkenin güneyinde çatışmaların çok şiddetli olduğunu belirten Zelenskiy, “Birliklerimiz Herson Bölgesi kırsalında şiddetli çatışmalar yaşıyor. Düşman birlikleri, işgal altındaki Kırım'dan ve Melitopol'e doğru ilerlemeye çalışıyor” dedi. Ülkenin kuzeyinde de Rus birliklerinin ilerleyişinin sürdürdüğünü aktaran Zelenskiy, “Ülkenin kuzeyinde düşman birlikleri Çernigiv'e yavaş yavaş ilerliyor. Ancak onları orada tutacak birileri var. Jitomir'de bölgesinde güvenli bir savunma duvarı inşa edildi. Düşmanın Gostomel'e girişi engellendi” dedi.

Zelenskiy, net sayı vermeden çok sayıda Rusya'ya ait savaş uçağı ve zırhlı aracın imha edildiğini aktararak, çok sayıda Rus askerinin esir alındığını açıkladı. Rusya'ya barış teklif eden Zelenskiy, “Ukrayna'nın savaş yolunu seçmediğini vurguluyoruz. Fakat Ukrayna barış yoluna geri dönülmesini teklif ediyor” ifadelerini kullandı. Zelenskiy, "Bize şimdi yardım etmezseniz, Ukrayna'ya güçlü bir yardım sunamazsanız, yarın savaş kapınızı çalacak" diyerek küresel liderlere çağrıda bulundu.

Erhan Altıparmak