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Zelenskiy: 'Ukrayna'ya saldırı emrini verenler affedilmeyecek'

Zelenskiy: 'Ukrayna'ya saldırı emrini verenler affedilmeyecek'
Zelenskiy: 'Ukrayna'ya saldırı emrini verenler affedilmeyecek'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna'ya saldırı emrini verenler ve uygulayanlar affedilmeyecek" dedi.

Zelenskiy: 'Ukrayna'ya saldırı emrini verenler affedilmeyecek' - Tıkla İzle

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği son füze saldırısının ardından sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya'nın yılbaşı gecesi öncesinde Ukrayna'da sivilleri hedef aldığını belirterek, "Terör devleti affedilmeyecek. Ukrayna'ya saldırı emrini verenler ve uygulayanlar affedilmeyecek. Dünyada kimse bunun için seni affetmeyecek. Ukrayna asla affetmeyecek" ifadelerini kullandı.
 

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