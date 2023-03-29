Zelenskiy: 'Xi'yi Ukrayna'da görmeye hazırız'



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, merkezi New York'ta bulunan Associated Press (AP) haber ajansına konuştu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i Ukrayna'ya davet eden Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan önce Xi ile görüşmeler yaptıklarını söyledi. Ukrayna'daki savaşın siyasi çözümüne ilişkin Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 12 maddelik belgeye değinen Zelenskiy, "Xi'yi burada görmeye hazırız. Onunla konuşmak istiyorum. Savaştan önce kendisiyle konuşmuştum fakat savaş boyunca yaklaşık 1 yılı aşkın süredir iletişim kurmadık" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna ve Çin liderleri arasında bir görüşme yapılması için çalışmaların sürdüğünü söylemiş fakat nihai sonuca henüz varılmadığını kaydetmişti.

Xi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine 20-22 Mart tarihlerinde Rusya'ya gitmiş, Putin'i de Çin'e davet etmişti.

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