Zelenskiy'den AB liderlerine: 'Biraz geç kaldınız'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Konseyi Toplantısına video konferansla katıldı. Zelenskiy konuşmasında, "Rus işgalinden bu yana bir ay geçti. Rusya, halihazırda 230'dan fazla okul ve 155 anaokulunu yerle bir etti. 128 çocuğu öldürdü. Üniversitelere füze atıldı. Roketlerle yerleşim yerlerini vurdu" ifadelerini kullanarak ülkesinin bir aydır saldırı altında olduğuna dikkat çekti.

"Rusya, Ukrayna'da 2 binden fazla çocuğu kaçırdı"

Zelenskiy, "Rusya, Ukrayna'da 2 binden fazla çocuğu kaçırdı. Çocuklarımızın nerede olduğunu bilmiyoruz. İnsani yardım konvoylarına ateş açtılar. Orada kimin olduğu umurlarında değil. Tahliye koridorlarındaki çocuklara eşlik eden çocuklar, kadınlar, kilise temsilcilerine ateş ettiler" ifadelerini kullandı. "Rusya bütün bunları 1 aydır bizim topraklarımızda yapıyor" diyen Zelenskiy, "Ukrayna ne yapıyor? Ukrayna, yabancı bir ülkeye girmedi. Asla herhangi bir savaş hayal etmedim. Ukrayna füzeleri düşürür, yabancıları yaşamaları için silahlarını bırakıp eve dönmeye çağırır. Anlıyor musunuz? Yaşamak için, ölmek için değil. Ukrayna barış için birleşti" şeklinde konuştu.

"Yaptırım uyguladınız. Ama biraz geç kaldınız"

Savaş döneminde Avrupa Birliği'nin (AB) duruşuna değinen Zelenskiy, "Size teşekkür etmek istiyorum. Etrafımızda birleştiniz. Bunu gerçekten takdir ediyoruz. Yaptırım uyguladınız. Minnettarız. Bunlar güçlü adımlar. Ama biraz geç kaldınız" ifadelerini kullanarak yaptırımların zamanında uygulanması durumunda Rusya'nın saldırılarına engel olunabileceğine dikkat çekti. AB liderlerine sitem eden Zelenskiy, "Kuzey Akım 2'yi engellediniz. Size minnettarız. Ama aynı zamanda biraz geç oldu. Çünkü bu daha önce yapılsaydı Rusya bir gaz krizi oluşturamazdı. En azından bir şans vardı" dedi.

"Ukrayna'nın yakın gelecekte AB'de olması gerektiğini gördünüz"

Ukrayna'nın AB üyeliğine hazırlandığını ifade eden Zelenskiy, "Lütfen geç kalmayın. Çünkü bu 1 ay boyunca her şeyi gördünüz. Ukrayna'nın yakın gelecekte AB'de olması gerektiğini gördünüz. En azından bunun için her şeye sahipsiniz ve bu şansımız var" diye konuştu.

"Dinle Viktor, Mariupol'de neler olduğunu biliyor musun?"

Zelenskiy, Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya, Fransa, Slovenya, Slovakya, Çekya, Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Finlandiya'nın Ukrayna'nın yanında olduğunu söyleyerek Rusya ile yakın ilişkileri olan Macaristan'a ayrı parantez açtı. Zelenskiy, "Kiminle olduğuna kendin karar vermelisin. Sen egemen bir devletsin. Budapeşte'ye gittim. Şehrinize bayılıyorum. Birçok kez bulundum, çok güzel, çok misafirperver bir şehir, insanları da. Trajik anlar da yaşadınız. Sahilinizi ziyaret ettim. Anıtı gördüm, Tuna kıyısında ayakkabılar, toplu katliamlar. Ailemle oradaydım" ifadelerini kullandı. Macaristan Başbakanı Victor Orban'a seslenen Zelenskiy, "Dinle Viktor, Mariupol'de neler olduğunu biliyor musun? Lütfen, yapabiliyorsanız sahile gidin. Bugünün dünyasında toplu katliamların nasıl tekrar gerçekleştirileceğini göreceksiniz. Bugün Rusya'nın yaptığı da bu. Aynı ayakkabılar. Mariupol'de de aynı insanlar var. Yetişkinler, çocuklar, büyükanne ve büyükbabalardan binlerce var. Yaptırım uygulayıp uygulamamakta tereddüt mü ediyor musunuz? Rusya ile ticaret yapıp yapmamakta tereddüt mü ediyorsunuz? Tereddüt etmek için zaman yok. Şimdi karar verme zamanı. Biz sana inanıyoruz. Desteğine ihtiyacımız var. Halkınıza inanıyoruz. Avrupa Birliği'ne inanıyoruz" şeklinde konuşarak Macaristan'ın Ukrayna'ya destek olmasını istedi.

Zelenskiy, "Almanya'nın da kritik anda yanımızda olacağına inanıyoruz" dedi.

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