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Zelenskiy'den Acil Durumlar Servisi personeline madalya

Zelenskiy'den Acil Durumlar Servisi personeline madalya
Zelenskiy'den Acil Durumlar Servisi personeline madalya

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın saldırıları karşısında üstün performans gösteren Acil Durumlar Servisi personeline madalya taktı.

Zelenskiy’den Acil Durumlar Servisi personeline madalya - Tıkla İzle

Zelenskiy yaptığı konuşmada, "Herkese merhabalar sağlıklar diliyorum. Biz sizin işinize kıymet veriyoruz. Sizler harika ve kuvvetli insanlarsınız. Siz bizim hayatımızı ailelerimizi ve çocuklarımızı koruyorsunuz. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı. 

Bekir Keskin
KİEV (İHA) - 
Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaş 22 gündür devam ederken, Acil Durumlar Servisi, ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmayı sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları karşısında üstün performans gösteren Acil Durumlar Servisi'ni ziyaret ederek, bazı personele madalya taktı.
Zelenskiy yaptığı konuşmada, "Herkese merhabalar sağlıklar diliyorum. Biz sizin işinize kıymet veriyoruz. Sizler harika ve kuvvetli insanlarsınız. Siz bizim hayatımızı ailelerimizi ve çocuklarımızı koruyorsunuz. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

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