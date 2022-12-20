Zelenskiy'den cephe hattında yer alan Bakhmut'a sürpriz ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ağustos ayından bu yana Rusya ile şiddetli çatışmalara sahne olan Donetsk bölgesindeki Bakhmut kentine ziyaret gerçekleştirdi. Zelenskiy, sürpriz ziyaretinde kenti Rus ordusuna karşı savunan Ukraynalı askerlerle bir araya geldi. Askerlere ödüllerini takdim eden Zelenskiy, Rus ordusunun saldırılarını püskürtürken gösterdikleri cesaretten dolayı askerlere teşekkür etti. Zelenskiy ayrıca komutandan operasyonel durum, lojistik destek önerileri hakkında rapor aldı. Zelenskiy ve beraberindekiler, savaşta hayatını kaybeden asker için de 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bakhmut kenti, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'nın kontrolünde kaldı. Rus bombardımanları sonucu harabeye dönen kentte şiddetli çatışmalar sürüyor.

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