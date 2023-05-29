Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dünya liderlerinden tebrik telefonları gelmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı arayarak tebrik ettiğini belirterek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Kendisini seçim zaferinden dolayı tebrik ettim. Ukrayna ile Türkiye arasında her düzeyde daha fazla işbirliğimizin halkımıza ve uluslararası istikrara daha fazla fayda sağlayabileceğinden eminim. Bölgemizin ve tüm Avrupa'nın güvenliği, dünya gıda güvenliği, uluslararası hukukun temel normlarının korunması, birlikte yaptığımız, yaptığımız ve yapacağımız şeydir" dedi.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra bugün Kamboçya Başbakanı Hun Sen ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de telefon görüşmeleri yaptığını ekleyerek, Rusya'ya karşı dünyanın birçok ülkesinden destek almaya devam ettiklerini söyledi. Danimarka'nın Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık yeni askeri destek paketini onayladığını da hatırlatan Zelenskiy, "Savunmamızı güçlendirmek için ortaklarımızla yeni adımlar atıyoruz. Topraklarımızı tamamen özgürleştirmek için başka alternatifimiz yok. Bugün Danimarka'ya ayrıca teşekkür etmek isterim. Devletimizin desteklenmesi için Danimarka finans desteğini 3 milyar dolar arttırma kararı aldı. Parlamentoya, hükümete ve şahsen Sayın Başbakan Mette Frederiksen'e teşekkür ederim. Şimdi Danimarka'dan gelecek toplam savunma yardımı miktarı 4 milyar 700 milyon doları aşacak" ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak



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