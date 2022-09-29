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Zelenskiy'den Erdoğan'a teşekkür

Zelenskiy'den Erdoğan'a teşekkür
Zelenskiy'den Erdoğan'a teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, 'Ukrayna'nın bölgesel bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği destekten' ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye dair yazılı açıklama yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, "Devlet Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanının New York'taki Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda yaptığı açılış konuşmasında Ukrayna'nın bölgesel bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği sarsılmaz desteğinden ötürü Türkiye tarafına teşekkür etti. Vladimir Zelenskiy, Recep Tayyip Erdoğan'ın savaş esirlerinin takasındaki rolünden ötürü oldukça memnun" ifadelerini kullandı.

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