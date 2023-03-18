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Zelenskiy'den Esad'a yaptırım kararı

Zelenskiy'den Esad'a yaptırım kararı
Zelenskiy'den Esad'a yaptırım kararı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ilhak ettiği toprakları tanıdıklarını açıklayan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a 10 yıl süreyle yaptırım uygulanmasına yönelik kararname imzaladı.

 

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği toprakları Rusya adına tanıdıklarını ve Rusya'nın Ukrayna saldırılarına destek verdiklerini açıklayan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı yaptırım listesine aldı. Zelenskiy'in imzaladığı kararnameye göre Beşar Esad'ın varsa Ukrayna'daki mal varlıkları dondurulacak ve ticari faaliyetleri engellenecek.

Zelenskiy'in imzaladığı kararnamede, Suriye Başbakanı Hüseyin Arnus, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Suriye ve Rus iş insanlarından oluşan toplam 300 kişi yer aldı. İmzalanan kararname 10 yıl süreyle yürürlükte bulunacak ve listede ismi bulunan tüm isimler bu kısıtlamalara maruz kalacak.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad geçtiğimiz günlerde Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, bu görüşmede Rusya'ya desteğini aktararak Ukrayna'dan ilhak edilen toprakları Rus toprağı olarak gördüklerini söylemişti.

Erhan Altıparmak
 

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