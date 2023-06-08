Zelenskiy'den hidroelektrik santralinin vurulduğu Herson'a ziyaret

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürüyor. Rusya'nın kontrolündeki Herson'da Nova Kakhovka hidroelektrik santralinin vurulmasının ardından bölgede meydana gelen su taşkınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bölgedeki durumu değerlendirmek üzere Herson'a ziyarette bulundu. Sosyal medya hesabından ziyarete yönelik açıklamada bulunan Zelenskiy, “Bugün Herson'da hidroelektrik santrali saldırılarının potansiyel sonuçlarını gidermek için bir koordinasyon toplantısı düzenledik. Bölgedeki operasyonel durum, sel bölgesinde yaşayan insanların tahliyesi, sel bölgelerine yaşam desteği sunma, acil durumun bir an önce kaldırılması, bölgedeki ekosistemin yeniden inşa edilmesi ve askeri durum dahil olmak üzere birçok önemli sorun konuşuldu” dedi.

Saldırı sonucu bölgede oluşan hasarı değerlendiklerini aktaran Zelenskiy, “Herson'daki hasarın boyutunu hesaplamak, saldırıdan etkilenen yapıları yeniden inşa etmek ve bölgede işletmelerin zararını karşılamak için bir program geliştirmek çok önemli” ifadelerini kullandı. Tahliye edilen insanların bulunduğu alanlara gittiğini söyleyen Zelenskiy, “Bizim görevimiz insanların hayatını korumak ve yardım etmek. Yardım ekiplerimize, gönüllülerimize ve kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Rusya'nın kontrolünde bulunan Herson bölgesindeki Nova Kakhovka hidroelektrik santralinin havaya uçurulmasının ardından bölgede su taşkınları yaşanmış 14 bin ev sular altında kalmış, yaklaşık 4 bin 300 kişi tahliye edilmişti. Bölgede en az 300 hayvanın telef olduğu belirtilmişti. Rusya ve Ukrayna saldırıların sorumluluğunu reddetmiş, iki ülke birbirini suçlamıştı.

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