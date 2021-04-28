Zelenskiy'den Putin'e Vatikan'da görüşme önerisi

İtalyan basınına konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Vatikan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşülebilecek en uygun yer olduğunu ifade etti. Zelenskiy açıklamasında, “Vatikan barış diyaloğu için ideal bir yer ve buna ek olarak, askeri-politik veya ekonomik çıkar gözetmeyen bir yer. Roma ya da Vatikan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için ideal bir seçenek olurdu. Görüşmenin Donbass'ta da olabileceğini ümit ediyorum. Yer ve tarih henüz belli değil bu konudaki bilinmezlik devam ediyor” ifadelerini kullandı.

İki lider ilk defa Aralık 2019 Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelmişti. Görüşmede Donbass bölgesine yönelik önemli kararlar alınmış, ancak ateşkes tam olarak sağlanamamıştı. Geçtiğimiz hafta Zelenskiy sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Putin'le Donbass'ta görüşebileceğini ifade etmişti. Putin'den de olumlu cevap gelmiş, ancak şartlarda henüz uzlaşılamaması nedeniyle görüşme gerçekleşmemişti.

Bekir Keskin

