İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Zelenskiy'den, Türkçe 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Zelenskiy'den, Türkçe 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Zelenskiy'den, Türkçe 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

krayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü kapsamında sosyal medya hesabından Türkçe kutlama mesajı paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından Türkçe kutlama mesajı paylaştı. Zelenskiy mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.