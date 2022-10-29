Zelenskiy'den, Türkçe 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından Türkçe kutlama mesajı paylaştı. Zelenskiy mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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