Zelenskiy'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından farklı ülkelerden Destek mesajları geliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başsağlığı mesajı gönderdi. Zelenskiy, "Bu zor zamanlarda Türkiye'nin yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, depremin ardından iletişime geçtiğini ifade ederek, "Müttefikimiz Türkiye ile tam dayanışma içerisindeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile iletişimdeyiz. NATO müttefikleri destek için hazırlanıyor" açıklamasını yaptı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Hindistan, Türkiye ve Türk halkının yanında. Gerekli yardımı sağlamaya hazırız" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise, "İsrail olarak mümkün olan her şekilde yardıma hazırız. Bu can yakıcı dönemde kalbimiz Türkiye ile birlikte" ifadelerini kullandı.

Hollanda'dan Türkiye'ye yardım

Hollanda, depremin ardından Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderiyor. Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra açıklamasında, "Arama kurtarma ekibinde polis ve askeri personelin yanı sıra ilk yardım görevlileri, itfaiye erleri yer alıyor. Türkiye ve Suriye'den gelen haberler karşısında şoke olduk. Kalbimiz hayatını kaybedenlerin aileleri ve yararlılarla" ifadelerini kullandı.

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