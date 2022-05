Zelenskiy'den 'Ukrayna toprak vermeli' imasında bulunan Kissinger'a tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Davos Zirvesinde "Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşmasına varmak için topraklarının bir kısmından vazgeçmeyi kabul etmesi gerektiğini" ima eden eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'e tepki gösterdi. "Dünyanın Ukraynalıların cesaretine hazır olmadığı ortaya çıktı" diyen Zelenskiy, "24 Şubat'ta her şeyin nasıl başladığını hatırlayın, dünyadaki birçok kişi Ukrayna'nın büyük çaplı bir savaşa dayanabileceğine bile inanmadı. Neden böyleydi? Çünkü devletimizin potansiyelini değerlendirirken şüphe duyan tüm bu insanlar yanıldıkları için değil, birçoğu Ukrayna'yı hesaba katmak istemedikleri için böyle oldu. Ukrayna'yı hesaba katmak gibi bir alışkanlıkları yoktu" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Rus devleti ne yaparsa yapsın, her zaman 'çıkarlarını dikkate alalım' diyen birileri var. Bu yıl Davos'ta oldu, binlerce Rus füzesinin Ukrayna'yı vurmasına, on binlerce Ukraynalı öldürülmesine, Bucha ve Mariupol vs. yıkılan şehirlere ve Rus devletinin öldürdüğü, işkence ettiği, tecavüz ettiği ve aşağıladığı kamplarına rağmen. Rusya, tüm bunları Avrupa'da yaptı. Ama yine de Davos'ta Kissinger, derin geçmişten çıkıyor ve Ukrayna'nın bir parçasının Rusya'ya verilmesi gerektiğini söylüyor. Böylece Rusya, Avrupa'ya yabancılaşmayacak" dedi.

"Kissinger'ın takvimi 2022 değil, 1938 gibi görünüyor"

Kissinger'in görüşlerini 1938'de Nazi Almanyasının yatıştırılmasına benzeten, 1938'de İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya tarafından imzalanan, Nazi Almanyasının Çekoslovakya'nın batısındaki toprakları ilhak etmesinin yolunu açan Münih Anlaşması'na atıfta bulunan Zelenskiy, "Kissinger'ın takvimi 2022 değil, 1938 gibi görünüyor ve Davos'ta değil, o zamanın Münih'inde bir dinleyici kitlesiyle konuştuğunu sanıyordu. Bu arada 1938 yılında Kissinger, ailesi Nazi Almanya'sından kaçarken 15 yaşındaydı ve her şeyi mükemmel bir şekilde anladı. Kissinger, o zaman kimseden, kaçmak veya savaşmak yerine Nazilere uyum sağlamanın gerekli olduğunu duymadı" dedi.

Kissinger'ın sözleri

Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Ukrayna'nın topraklarının bir kısmını Rusya'ya bırakması gerektiğini ima ederek Ukrayna'nın Rusya'nın şartlarını kabul etmesi gerektiğini söylemişti. İngiliz medyası Kissinger'ın açıklamalarını, "Ukrayna Rusya'ya toprak vermeli" başlığıyla servis etmişti. İngiliz Daily Mail gazetesi, "Henry Kissinger, Ukrayna'ya barış anlaşmasına varmak için Rusya'ya toprak vermesi gerektiğini söyledi" başlığını kullanırken, The Telegraph gazetesi de, "Ukrayna, Rusya'ya toprak vermeli" şeklinde başlık atmıştı.