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Zelenskiy'den uluslararası yardım çağrısı

Zelenskiy'den uluslararası yardım çağrısı
Zelenskiy'den uluslararası yardım çağrısı

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda ile görüşerek, “Uluslararası yardıma ihtiyacımız var” çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın 2'nci gününde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dünya liderlerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı koalisyon oluşmak için yardım çağrısında bulunmaya devam ediyor.

Zelenskiy sosyal medya hesabından, Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda ile görüştüğünü belirterek, “Özgürlüğümüzü ve topraklarımızı savunmaya devam ediyoruz. Etkili uluslararası bir yardıma ve savaş karşıtı bir koalisyona ihtiyacımız var. Birlikte müzakere masasına oturmalıyız” dedi.

Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda da Zelenskiy ile görüşmesinin ardından bir mesaj yayınlayarak, “Zelenskiy ile görüştüm. Kiev'de durum çok zor. Sabah Rus birlikleri şehri bombalamaya başladı. Dronlar, evlere bomba atıyor ve insanlar ölüyor. Bu yapılan bariz bir terör eylemi. Ukraynalılar, başkenti savunmaya kararlı” açıklamasını yaptı.

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