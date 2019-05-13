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Zelenskiy'nin ödeyeceği ceza belli oldu

Zelenskiy'nin ödeyeceği ceza belli oldu
Zelenskiy'nin ödeyeceği ceza belli oldu

Ukrayna’nın yeni devlet başkanı seçilen ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy’nin, oy pusulasını gösterdiği için alacağı ceza belli oldu.

21 Nisan seçim günü sandık başında kameralara oy pusulasını göstererek poz veren Vladimir Zelenskiy hakkında, aynı gün polisler tarafından rapor tutulmuş ve yasal işlem başlatılmıştı. Mahkeme süreci bugün sonuçlandı ve hakim tarafından açıklanan karara göre ünlü komedyen, Ukrayna kanunlarının 213-10 maddesine muhalefetten bin 234 grivna (47 Amerikan doları) para cezasına çarptırıldı. 

Ukrayna'da 31 Mart'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerine katılan 39 aday arasından sıyrılarak ikinci tura kalmayı başaran mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy arasında 21 Nisan'da yapılan seçimin ikinci turunda, Zelenskiy 12 milyon 759 bin 550 oy ile toplam oyların yüzde 73'ünü alarak seçimlerden galip çıkmış, Poroşenko ise 4 milyon 200 bin oy ile seçimde mağlup olan taraf olmuştu.  

Bekir Keskin

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