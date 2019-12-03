Zeren Group Holding büyüyen kadrosu ile yeni holding binasında

Son çeyrek verilerine göre 200'ün üzerinde çalışanı olan Zeren Group Holding ‘in aynı zamanda Londra ofisindeki istihdamı da 10 kişi üzerine çıktı.

Mali müşavirlik, danışmanlık, inşaat, gayrimenkul ve açık hava reklamcılığı gibi birçok sektörde yatırımları bulunan Zeren Group'un CEO'su Mustafa Yiğit Zeren, genç yaşta yönetimini devraldığı Zeren Group'u faaliyet gösterdiği sektörlerde uluslararası bir markaya dönüştürdü. 2019 yılında Yılın CEO'su ödülünü alan Mustafa Yiğit Zeren yönetimindeki Zeren Group Holding, 3. Çeyrek raporuna göre firma gelirleri geçen seneki verilere göre yüzde 13.8 oranında büyüdü.

Zeren Mali Müşavirlik Türkiye genelinde yaklaşık 600 mükellefe sahip. Genelde yabancı müşterilerle çalışan Zeren Mali Müşavirlik birçok dilde hizmet vermesi ve partnerlerinin yabancı olması sebebi ile de Türkiye'ye gelen yeni yatırımcıların tercihi oluyor.

2019 yılındaki yeni yatırımlarıyla da farklı sektörlerde büyümesini sürdüren Mustafa Yiğit Zeren, ülke için istihdam sağlamaya devam edeceklerini belirtti.