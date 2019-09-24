Zergan deresi çöp yatağına döndü

Kızıltepe Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen Zergan deresinde biriken atık su ve çöpler hem görüntü kirliliğine sebep oluyor hem de insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Sıcak havalar ile birlikte çöp yatağına dönen derede kötü kokudan dolayı vatandaşları rahatsız oluyor. Vatandaşalar dere kenarında bulunan apartmanlardan atılan çöplerden dolayı derenin kirlendiğini belirtti.

Belediye ekipleri atık su ve atılan çöplerden dolayı dere yatağında meydana gelen kirliliğin neden olduğu kötü kokunun giderilmesi için iş makineleri ve temizlik personelleri çalışma başlattı. Dere yatağına indirilen kepçelerle ve temizlik görevlilerince çalışmalar sürerken, toplanan çöp ve çamur yığınları büyük kepçeler tarafından kamyonlara doldurularak çöp alanlarına taşınıyor.

Temizlik çalışmalarının Cumhuriyet Mahallesi boyunca devam edeceği bildirildi.

Selman Güneş

