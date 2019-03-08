Zeybekci: 'Mobilyacılık sektörü, geleceğin sektörü olacak'

Türkiye'ye 2018 yılında 3 milyar 135 milyon dolar döviz kazandıran, 2,3 milyar dolar dış ticaret fazlası veren mobilya sektörü, 6-9 Mart tarihleri arasında MODEKO Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı'nda büyük bir buluşmaya sahne oluyor.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ,MODEKO Fuarı kapsamında, “Mobilya İhracatçıları Sektör Buluşması”na ev sahipliği yaptı. Toplantıya, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci de katıldı. Türkiye'de mobilyacılık sektörünün geleceğin sektörü olacağını söyleyen Zeybekci, “Dünyada hiçbir ülkede Türkiye'deki gibi dönüşüm ihtiyacı olan yapı stoku yoktur. Önümüzdeki 20 yıl içinde Türkiye'de kentsel dönüşüm kapsamında 5 milyon civarında konut yenilenecek. Bu sizin için inanılmaz bir yenilenme alanı demektir. Coğrafyamızda yenilenme, modernleşme ve tüketim anlamında muhteşem piyasanın olduğunu görüyoruz.” diye konuştu.

“Desteklemeye devam edeceğiz”

Yıllardan beri fuarlara katıldığını, fuarların ne anlam taşıdığını iyi bildiğini belirten Zeybekci, “İzmir'i fuarlar merkezi haline getireceğiz. Bizim eski tarihi fuarımızı, Kültürpark'ı da tekrar festival tadında tekrar hayata geçirmemiz lazım. Yılda üç defa orayı fuarlar, festivaller, etkinliklerin yapıldığı fuar alanı haline mutlaka getireceğiz. Bakanlık dönemimde mobilya ihracatçıları bize geldiğinde bize haksız rekabetten şikayet ettiler. ‘Biz Çin'den ve Uzak Doğu'dan gelen ürünlerle rekabet edemiyoruz, maliyetlerle mücadele edemiyoruz' dediklerinde derhal, birkaç gün içinde haksız rekabetten koruyucu önemleri almış olan bir kardeş olarak, şu an gelinen ihracat seviyesinden memnun oluyorum. O gün üretimi koruma altına aldık. Koruma vergisi koyduk. Artık kendi ülkelerinden üretimleri en üst seviyede korur hale geldik. Türkiye'de cari fazla verdiğimiz mobilyacılık sektörünü sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz. Öyle sektörlerimiz var ki ithalat girdisi yüksek. Ama mobilya sektörü, ithalat girdisi düşük olan sektörlerden biri” ifadelerine yer verdi.

“Dünyada 2. sıradayız”

Türkiye'nin yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde dünyada 2. sırada olduğunu hatırlatan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugüne kadar Türk müteahhitlerin özellikle 80'lerden sonra başlayıp bugüne kadar gerçekleştirdikleri projelerin tutarı 400 milyar dolar civarına geldi. Aynı dönem, yurt dışında müteahhit hizmetlerin olması aynı zamanda mobilya sektörü için önemli avantajlardan biri. Yurt dışı müteahhit hizmeti alan şirketlerin yurt içi alımlarına Eximbank kredilerinde sıfır faiz imkanı getirdik. İhracatta nakliye katkısını özellikle belirli coğrafyalarda, yüzde 10 destek kapsamında almış olan bir kardeşiniz olarak huzurunuzdayım.”

“İzmir mobilyanın da merkezi olacak”

İzmir'in mobilyanın da merkezi olacağını vurgulayan Zeybekci, sözlerini şöyle sonlandırdı: “İzmir'imizin işsizlik oranı Türkiye ortalamasının üzerinde. İzmir Doğu Anadolu'da değil, Karadeniz'de değil, İç Anadolu'da değil. Göç veren değil göç alan bir yer. İşsizlik Türkiye ortalaması yüzde 11 iken İzmir yüzde 14.5. Genç işsizlikte de Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde; yüzde 26,5. Dört gençten biri işsiz. Büyükşehir Belediyesi olarak organize sanayi bölgelerini imar planlarına işlediğimizde Büyükşehir'in İmar Kanunundan gelen 18. madde uygulamasıyla 15-20 metre mesafedeki hazine arazilerini, o Büyükşehir'in yetkisini alarak organize sanayi bölgesinde toplayacağız ve yatırımcılarımıza en uygun fiyatlarla o organize sanayi bölgesinde de yatırım alanlarını mutlaka sağlayacağız.”

3 milyar 147 milyon dolar ihracat

Toplantıda konuşan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, “Türkiye'de dış ticaret fazlası veren az sayıdaki sanayi sektörlerinden biri olan ve son yıllarda ihracatta ciddi sıçrama gösteren Türk mobilya sektörü, 2018 yılında 179 ülkeye 3 milyar 147 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken; 2,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Ege Bölgesi'nden yapılan mobilya ihracatı ise; 2018 yılında yüzde 23 artışla yaklaşık 147 milyon dolara ulaştı” dedi.

Torbalı'da ‘Mobilya OSB'

“İzmir'de Karabağlar'a sıkışıp kalmış olan mobilya sektörünün, içinde showroomların olduğu, mobilya ile ilgili eğitim kurumlarının bulunduğu, yurt içi ve yurt dışından gelen müşterilerimizi gönül rahatlığıyla ağırlayabileceğimiz Mobilya Organize Sanayi Bölgesi kurma çalışmalarımızda önemli yol kat ettik.” diyen Yağcı, “Mobilya İhtisas OSB çalışmalarının EBSO önderliğinde İzmir Ticaret Odası ve sektörün tüm paydaşlarının desteğiyle en kısa zamanda sonuçlandırılacağını ümit ediyorum. Yakın gelecekte Torbalı'da ‘Mobilya OSB'nin faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca mobilya sektöründe üretimde çalışacak ara eleman açığını kapatmak amacıyla meslek liselerinin mobilya ve dekorasyon bölümlerinde okuyan öğrencilere burs ve eğitim koçluğu projesi başlattık. Mobilya ihracatçısı firmalardan burs fonu oluştururken, eğitim koçluğu ve staj organizasyonu için İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası ile işbirliği yapılmaktadır.” diye konuştu.

Ceren Atmaca - Halil Karahan