Zeynep Halvaşi, konserleriyle İş Sanat'ın Şubat ayı programında

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Zeynep Halvaşi, İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiz olarak aynı gün çekilen iki ayrı tarzda konseriyle İş Sanat'ın şubat ayı programında yer alıyor. Sevilen Türk Sanat Müziği eserlerinin yer aldığı bir repertuvarın seslendirildiği “Kalbe Dolan Şarkılar” 5 Şubat'ta, bağlama ustası Cengiz Özkan ile türkülerin söylendiği “Bulut Bulut Üstüne” başlıklı konser ise 6 Şubat'ta yayında olacak. Her iki konserin düzenlemeleri besteci ve orkestra şefi Oğuzhan Balcı tarafından yapılıyor.

İki ayrı tarzda konserle izleyicileriyle buluşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Zeynep Halvaşi, “Şimdilerde tüm ezberlerimiz değişti, aynı mekanda göz temasını kuramamak boşluk oluştursa da ekranlar aracılığıyla duygusal alışverişi yaşayabilmek, tamamlanacağımızı bilmek ayrı bir heyecan. Bizi müzikte ve ortak duygularda buluşturan bu iki konser sayesinde özlemlerimizi dindirebildik” dedi.

Cengiz Özkan ise “Malum, dünya ve ülkemiz zor günlerden geçiyor. Hayatlarımız bir takım eksikliklerle bir süre daha devam etmek zorunda. Seyircilerimiz yanımızda olamasalar da onlara bu konserde kalpten gelen duygularımızla çaldık ve söyledik” diye konuştu.

Geleneksel müziğin güçlü enstrümanlarının da dahil olduğu büyük bir orkestranın eşliğinde gerçekleşen konserlerin ilk gösterimleri yayınlandıkları tarihte, saat 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden izlenebilecek. Programdaki diğer etkinlikler gibi bu konserler de sezon boyunca ücretsiz erişime açık olacak.