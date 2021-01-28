Zeynep Şenpınarlar cinayet duruşması ertelendi

Katil zanlısı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun SEGBİS ile katıldığı duruşmada, olay günü bölgeye giden polis memurları ve sağlık çalışanları dinlendi. Olay günü yaşadıklarını anlatan polis memurları, pencereden eve girdiklerinde Selim Ahmet Kemaloğlu'nu göğsünde bıçakla, Zeynep Şenpınar'ı ise yüzüstü hareketsiz bulduklarını söyledi. Polisler, Kemaloğlu'nun göğsünden bıçağı çıkararak üzerlerine yürüdüğünü, dengesini kaybedince şahsın üzerine atladıklarını ifade ettiler.

Akıl sağlığı raporu gelmedi

Katil zanlısı Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında “Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı. Katil zanlısı ilk duruşmada olayı hatırlamadığı ve psikolojik tedavi gördüğünü iddia etmiş, bunun üzerine mahkeme heyeti tarafından katil zanlısının ‘Akıl sağılığı' raporu istenmişti. Sanığın muayenesinin yapıldığı fakat raporun henüz gelmediği öğrenildi.

Şahsı etkisiz hale getiren polisler dinlendi

İkinci duruşmada olay günü bölgeye giden ve Selim Ahmet Kemaloğlu'nu etkisiz hale getiren polis memurları olay günü yaşadıklarını mahkeme huzurunda anlattılar. Polisler, “Şüpheli ölüm anonsu ile olay yerine gittik. 112 ekipleri oradaydı. Apartmanın girişinde kan lekeleri vardı. Bodrum katına bizi ev sahibi yönlendirdi. Biz kapıyı çalınca içeriden kapı kilitlendi. Daha sonra arka taraftaki camı taşla kırarak içeri girdik. Odada Zeynep yüzüstü hareketsiz yatıyordu. Selim Ahmet Kemaloğlu ise göğsüne bıçak saplanmış halde sırt üstü yatakta yatıyordu” dediler.

“Bıçağı çıkarıp, ‘Gelmeyin' diyerek üzerimize yürüdü”

Polisler, “Sanık göğsüne saplı bıçağı çıkararak üzerimize yürüdü. Dış kapıyı kapatmaya çalıştı. Ayağımızı kapıyı kapatamasın diye kapının arasına koyduk. Ardından silahlarımızı çektik. Şahıs yaralı olduğu için biraz sendeleyince üzerine atladık ve sanığı etkisiz hale getirdik. Daha sonra içeri giren 112 ekipleri Zeynep Şenpınar'ın ex olduğunu söyledi. Selim Ahmet Kemaloğlu'nun sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapıldı ve hastaneye kaldırıldı” dediler.

Polisler ifadelerinin sonunda Selim Ahmet Kemaloğlu'nu yere yatırdıklarında 'Ben öldürdüm, benim de yaşamaya hakkım yok. Bırakın öleyim' dediğini ifade ettiler.

Duruşma 20 Nisan'a ertelendi

Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Zeynep Şenpınarlar cinayet duruşması 20 Nisan 2021 tarihine ertelenirken sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mustafa Altar Zeyhan

