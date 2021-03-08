Zeynep Uğurlu Cicen'den iş hayatına girmek isteyen kadınlara tavsiyeler

Türkiye'nin önde gelen İç Mimar ve tasarımcılarından biri olan Zeynep Uğurlu Cicen 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde iş hayatın da başarılı olmak isteyen kadınlara önerilerde bulundu. Kendisinin üniversite eğitimi görürken genç yaşta evlendiğini ve bu süreçte üniversiteden atıldığını anlatan Cicen, ancak çok çalışıp tekrar üniversiteyi bitirdikten sonra iş hayatında büyük başarılar elde ettiğini söyledi.

Genç yaşta atıldığı hayatta büyük başarılar yakaladığını söyleyen Cicen, "19 yaşındayken evlilik hayatına atıldım. Üniversite 1'inci sınıftaydım, o zaman Marmara Üniversitesi Tekstil okuyordum. Tabi ben evlendim diye okumaya hiç ara vermedim. İsteklerim doğrultusunda hareket ettim. Tabi sadece istemek yetmiyor, bunu hedeflerinize dönüştürmeniz gerekiyor. Sonunda başarı istiyorsanız, ilk önce hayaller sonra istekler ve daha sonrasında bunları hedeflere dönüştürüyoruz. Evlendikten sonra okul hayatıma devam ettim, o arada tabi okuldan atılma dönemlerim oldu, başarısızlıklarım oldu. Daha sonra farklı eğitimler aldım, psikolojik eğitimler aldım ve üniversitelerde başarıyla ilgili, insan tanıma sanatıyla ilgili birçok seminerlerim oldu. Üniversiteyi bitirdim ve dedim ki ben bir dekorasyon işine girmek istiyorum, hedefimde o var. Bununla ilgili özel bir akademide eğitim aldım. Eşimin de çok büyük payı var, o da bana çok büyük destek oldu manevi olarak. Ardından bir yola girdik ve turizmde buldum kendimi. Ve şuanda çok iyi gitmekte olan işlerimiz var çok şükür. Sizlere tavsiyem, hayallerinizin peşinden muhakkak koşun. Ben bu işleri yaparken herkes destekçim değildi. Köstek olan da çok fazla kişi vardı. Bütün bunlara rağmen ben hiçbir zaman hayallerimi bırakmadım. Tabi birçok şeyi göze alıyoruz bunu yaparken. Ailem, işim, eşim, her şeyimi yoluna koyarak bunu yapmayı başardığımı düşünüyorum" diye konuştu.

Volkan Kayalar

