Zeynep Yetgil: 'Bu madalyayı onlara hediye ediyorum'

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 53 kiloda Azerbaycanlı Türkan Nasirova'yı 10-0 mağlup ederek bronz madalya kazanan Zeynep Yetgil, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Yetgil, "Buraya U23 Avrupa şampiyonu olarak katıldım. Hedefim altın madalya kazanmaktı, madalyamın rengi bronz ama benim için altın değerinde. Çünkü büyüklerde kazandığım ilk madalyam. Haklı bir gurur yaşıyorum. Çok mutlu hissediyorum kendimi. Buraya gelmeden önce ülke olarak zor bir süreçten geçtik. Bu zor süreçte hayatını kaybeden kardeşlerimiz, arkadaşlarımız oldu. Bu madalyayı onlara hediye hediye ediyorum. Bundan sonraki hedefim Dünya Şampiyonası. Burada ufak tefek hatalarım oldu. Dünya Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edip, Olimpiyat kotası almak istiyorum" diye konuştu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.