Zeynep Yetgil: 'Hedefime giden yolda, koleksiyonumun eksik parçalarını tamamlamak istiyorum'

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 17-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kilo bronz madalya müsabakasında Azerbaycanlı rakibi Türkan Nasirova'yı 10-0 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü olan milli güreşçi Zeynep Yetgil, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün sporcusu olan Zeynep Yetgil, Avrupa şampiyonası öncesi kulübünde çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyledi. Geçtiğimiz ay Romanya'da yapılan Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda da 53 kiloda kürsünün en üst basamağına çıkarak Avrupa şampiyonu olduğunu belirten Yetgil, “İlk müsabaka benim için U-23 Avrupa Şampiyonası'ydı. Orada bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşı'nı okutup, altın madalya elde ettim. Sonrasında hazırlık sürecime yine milli takımda devam edip Zagreb'de yapılan Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Orada bronz madalya elde ettim. Evet, rengi bronz ama benim için altın değerinde. Çünkü bu benim büyüklerde kazandığım ilk madalyam. Daha öncesinde yıldızlar, gençler ve U-23 kategorilerinde ülkeme birçok altın, gümüş ve bronz madalya kazandırdım. Bu madalya koleksiyonumun eksik parçasıydı. Hedefime giden yolda, koleksiyonumun eksik parçalarını tamamlamak istiyorum. Bu da onlardan bir tanesi oldu. Mutluyum, gururluyum” diye konuştu.

“Olimpiyatlara katılıp madalya almak istiyorum”

Eylül ayında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek olan Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya hedeflediğini aktaran 22 yaşındaki sporcu, “Şimdi önümüzde dünya şampiyonası var. Oraya hazırlık süreci geçireceğiz. Bildiğiniz gibi bu yıl olimpiyat kotası alma yılı ve sıkletim olimpik sıklet. Orada ülkemi en iyi şekilde temsil ederek, olimpiyatlara katılıp madalya almak istiyorum. Hedefimiz ve çalışmalarımız bu yönde olacak” ifadelerini kullandı.

“Türk halkını mutlu edebildiysek, yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize”

Avrupa şampiyonasında kazandıkları madalyaları ve kupayı Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden etkilenenlere armağan ettiklerini vurgulayan Zeynep Yetgil, “Çok zor bir süreçten geçtik. Deprem felaketi oldu. Biz, psikolojik olarak sporcu arkadaşlarımla, milli takım antrenörlerimle çok etkilendik. Çünkü bizim güreşçi kardeşlerimizden de hayatını kaybedenler oldu. Biz, turnuvaya gitmeden önce kendi aramızda bir söz verdik. Onlar için güreşip, onlar için savaşacağız demiştik ve onlar için savaştık. Madalyalarımızı ve kupamızı da onlara armağan ediyorum. Ben sporun iyileştirme gücüne inanıyorum. Bir nebze de olsa Türk halkını mutlu edebildiysek, yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize” cümlelerine yer verdi.

“Kadınların başarılı olması beni mutlu ediyor”

Takım halinde de 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya aldıkları turnuvada 136 puan toplayarak Avrupa ikincisi olduklarının altını çizen Yetgil, “Türk kadını zaten çok güçlü. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak. Açıkçası kadınların bir yerde başarılı olması, söz hakkı alabilmesi, gururlu ve haklı bir duruş sergilemesi beni çok mutlu ediyor. Ben de onlardan bir tanesi olmak istiyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Yunus Emre Öztaş - Yunus Kılıç



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