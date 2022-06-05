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Zeytin Dalı Harekâtı'nı kronolojik olarak anlatan ‘Afrin Güncesi' çıktı

Zeytin Dalı Harekâtı'nı kronolojik olarak anlatan ‘Afrin Güncesi' çıktı
Zeytin Dalı Harekâtı'nı kronolojik olarak anlatan ‘Afrin Güncesi' çıktı

Gazeteci, yazar Hüdavendigâr Onur’un kaleme aldığı “Afrin Güncesi Zeytin Dalı Harekâtı Kronolojisi” adlı eseri biyografi.net yayınlarından çıktı. Kitap POD (print on demand) tekniğiyle basıldı.

Onur'un kitabında, Suriye'ye yapılan Zeytin Dalı askeri harekâtını kronolojik olarak gün gün ele aldığı görülüyor.
Onur ayrıca, Türkiye'den Afrin halkına çeşitli yardımlar gönderen Türk Kızılay'ı başta olmak üzere birçok vakıf, dernek ve hayır kuruluşlarından bahsediyor. Hüdavendigâr Onur, şöyle diyor: “İnternetle başlayan bilgi kirliliği, bütünü görmeyi engellemektedir. Bütünü görebilmek için kronoloji işlevsel bir yöntemdir. Kronoloji, bir olguyu kavramsallaştırmak için temel bir zemin oluşturmaktadır. Çalışmamızın okurlara yararlı olacağına inanıyoruz.”
Onur'un şimdi “Barış Pınarı Harekâtı” ve “Bahar Kalkanı Harekâtı kronolojisi” yayınlanacak. Onur, çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Hüdavendigâr Onur'un ayrıca “Türk Sağı Kronolojisi”, “Ermeni Olayları Kronolojisi” ve “S. Ahmet Arvasi Kronolojisi” adlı eserleri bulunuyor.

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