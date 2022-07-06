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Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı'nda PKK'ya ağır darbe! 20 PKK'lı etkisiz

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı'nda PKK'ya ağır darbe! 20 PKK'lı etkisiz
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı'nda PKK'ya ağır darbe! 20 PKK'lı etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Kahraman Komandolarımızın, Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 20 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

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