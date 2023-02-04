Zeytin hırsızı jandarmadan kaçamadı

Olay, Yenipazar ilçesi Karacaören ve Eğridere Mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 mahallede bulunan bahçelerden zeytin hırsızlığı meydana geldi. İhbar üzerine olay yerinde incelemeler gerçekleştiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin A.S. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Uğur Eser

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