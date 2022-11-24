Zeytin toplarken kaybolan kadın jandarma dronu ile bulundu

Yukarı Işıklar Mahallesinde ikamet eden Fatma Avcı'nın karakola gelerek, Yukarı Işıklar Mahallesinde bahçede kızıyla birlikte zeytin topladıkları sırada kızı Hacer Avcı'nın gözden kaybolduğunu ve kendisini bulamadığını belirtmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı Motosikletli Asayiş Timi ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri tarafından gerçekleştirilen arama çalışmalarında dron ile yapılan keşif sonucu, Hacer Avcı kaybolduğu yerden yaklaşık 2 kilometre mesafede zeytin ağaçlarının altında uyurken bulundu.

Kaybolduğu süreçte herhangi bir olumsuzluk yaşamadığını belirten Hacer Avcı, jandarma ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.

Arif Kaplan



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