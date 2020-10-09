Zeytin üretiminde başarının sırları

Tarımda yaptığı başarılı çalışmaları ile takdir toplayan Sıtkı Gökmen Mıhcıoğlu, zeytin üretiminde sağladığı başarının sırlarını anlattı. Mıhcıoğlu, “Türkiye tarım için bereketli topraklara sahip. Ancak bazı durumlarda üreticilerin yaptığı hatalar, verimi azaltıyor” dedi. “Ülkemizde tarımın iki büyük sorunu var” diyen Mıhcıoğlu, “Bunlardan birincisi bilinçsiz bir şekilde yapılan tarım. Bilinçsiz tarım yapan üreticiler; aşırı ve kötü sulama, yanlış dikim gibi farklı nedenlerle ürünün kalitesinin düşmesine neden oluyor. Bunun yanında toprak ilacının yanlış kullanılması da büyük bir etken. İkinci neden ise ziraat mühendislerinin yalnızca zirai ilaçlar üzerinde uzmanlaşmış olmaları. Bütün sorunların, hastalıkların çözümü ilaçta bulunuyor. Ziraat mühendislerinin bu tutumu çiftçileri de etkiliyor ve bazen sonuçlar kötü olabiliyor” ifadelerini kullandı. Mıhcıoğlu, “Dünyadaki en kaliteli zeytin bizim topraklarımızda can buluyor. Kaliteli zeytin, \%95'e varan oranlarda Akdeniz havasında yetişiyor. Hem kalite, hem de rekolte açısından gerçekten Akdeniz iklimi zeytin için büyük bir verim oluşturuyor. Topraklarımız zeytin yetiştiriciliği için çok verimli” dedi. “Şu an sofralık zeytin üretiminde ülkemiz dünyada ikinci sırada, yağlık zeytinde ise üçüncü ve dördüncü sıradayız” diyen Mıhcıoğlu, “Bu başarılarımıza rağmen Türkiye'de zeytinciliğin \%60'a yakını Türklere ait değil. Büyük firmaların neredeyse tamamı yabancılara satıldı. Bizim topraklarımızda üretilen zeytinden yabancılar büyük oranda kâr elde diyor. Biz de marketlerde kendi üretimimiz zannederek bu zeytinleri ya da zeytinyağlarını alıyoruz” ifadelerini kullandı. Zeytin üreticilerinin bilinçlendirilmesi için devlet yetkililerine seslenen Mıhcıoğlu, “El birliği ile üreticimizi bilinçlendirerek çok daha verim alacağımıza inanıyorum. Bu sayede ülke ekonomimizin de hızla kalkınacağını düşünüyorum” dedi.

“Uçağım Maskot Oldu”

1998 yılından beri hobi olarak pilotlukla uğraşan Mıhcıoğlu, “Benim için tarım kadar vazgeçilmez bir şey varsa, o da pilotluk” dedi. Zeytinliklerine kendi özel uçağı ile gittiğini anlatan Mıhcıoğlu, “Bu sayede zamandan büyük oranda tasarruf ediyorum. Dalyan'da kendi pistimden kalkıp arazime gidiyorum. Arazimin havadan kontrolünü de yapmış oluyorum” ifadelerini kullandı. “Alaşehir'de yaşayanların çok hoşuna gidiyor” diyen Mıhcıoğlu, “Arazimi sık sık sulamaya gidiyorum. Bu orada yaşayan insanların da çok hoşuna gidiyor. Benim hava aracım, adeta bir maskot haline geldi. Onları da tarıma, üretime özendirmek için elimden geleni yapıyorum” açıklamalarında bulundu.