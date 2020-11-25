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Zeytin yağında doğru bilinen yanlışlar

Zeytin yağında doğru bilinen yanlışlar
Zeytin yağında doğru bilinen yanlışlar

Balıkesir’in Edremit Körfezi’nde zeytin hasadı ve zeytin yağı üretimi tüm hızla devam ederken Balıkesir Üniversitesi Edremit MYO. Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak zeytin yağında donma noktasının kalite kriteri olmadığını ve bilinenin aksine en güzel kızartmalık yağın zeytin yağı olduğunu ifade etti.

Edremit Körfezinde zeytin hasadı ve zeytin yağı üretimi devam ediyor. Bölgenin kalitesi ve nefaseti ile tanınan zeytin yağları ise raflarda yerini almaya başladı. Bir çok tüketicinin yanlış bilgiler ile zeytin yağı tükettiğini ifade eden Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak “Zeytin yağının özellikle donma kısmı bize de çok geliyor. Üniversiteye de çok geliyor. Zeytin yağının donma sıcaklığı, 8 derecelerden itibaren kristalleşmeyle başlar, eksi 30-35'lere kadar düşebilir. Bu yüzden buzdolabına koyduklarında zeytin yağının donması, zeytin yağında kalite kriteri değildir. Asla ve kata. Zeytin yağının daha kaliteli olduğunu veya daha kalitesiz olduğunu donmayla anlayamayız. Böyle bir şey söz konusu değildir” dedi.

Zeytin yağının kalitesinin veya saflığının buzdolabına konularak anlaşılamayacağını ifade eden Kıvrak “Kimyasal özelliklerine ve duyusal özelliklerine bakarak biz zeytin yağının gerçek veya saf olduğunu ve kaliteli olduğunu anlayabiliyoruz. Üreticilerimiz ve tüketicilerimiz buzdolaplarına koyarak bunu anlamaya çalışıyorlar. Bu bir hatadır” dedi.

Zeytin yağı ile ilgili bir başka yanlış bilginin ise zeytin yağı ile kızartma yapılmaz bilgisi olduğunu ifade eden Mücahit Kıvrak, “Bir başka yanlış algı da: ‘Zeytin yağından kızartma yapılmaz'. Aslında zeytin yağından çok güzel kızartma olur. Çünkü zeytin yağı sıcağa karşı en dayanıklı yağlardan bir tanesidir. 240 santigrat derecelere kadar çıkan bir dumanlanma noktası söz konusudur. Evlerimizde güvenle kızartmalarda zeytin yağı kullanılabilir. Kesinlikle yanlış algılara, market raflarında gördükleri reklamlara aldanmasınlar. Zeytin yağı en güzel kızartmalık yağlardan bir tanesidir” dedi.

Emrah Elmas

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