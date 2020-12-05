Zeytin yaprağı ve kekik bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Savunma sistemini güçlendirmek için bitkilerden faydalanmak isteyen vatandaşlar alternatif tıp olarak aktarların yolunu tutuyor. Aktarlarda soğukların gelmesinden ve Covid yayılımının artmasından dolayı talep gören zeytin yaprağı ve kekik vücutta savunma sistemini arttırdığı için yoğun talep görüyor. Kekiğin ve zeytininde içindeki maddelerden dolayı vücudun intihabını kırdığı doktorlar tarafından da kabul ediyor.

“İnsan hasta olduğu için rahatsızlanmaz, rahatsız olduğu için hastalanır”

Konu hakkında konuşan tecrübeli aktar Koray Özkılıç, Zeytin yaprağı ve kekiğin bağışıklık sistemi açısından öneminden bahsederken birçok kekik çeşidinin olduğuna değindi. Özkılıç; “Covid-19'dan korunmak için vatandaşlar emilim sistemini arttırmak ve savunmayı sistemini güçlendirmek için zeytin ağacı ve kekik e talep olduğunu söyleyen Özkılıç zeytin çekirdeği ve yaprağının içinde olan Oleuropein ve Karbakol denen maddelerin korona virüsüne karşı oldukça etkili bir savunma sağladığına değindi. Türkiye de 29 çeşit kekik türünün olduğu ve her türün yararıları bakımından farklılık gösterdiğini söyleyen Özkılıç, "Tansiyon hastalarının kekiği dikkatli kullanması gerekir. Çünkü tansiyonu 1-2 puan yükselttiği için dikkatli olunmalı. Kekiğin en önemli özelliği zayıflatıcı özelliğidir. Kilo vermek isteyenler, vücudun savunmasını arttırmak isteyenler, karaciğeri korumak isteyeler kullanıyor. İlaçlar hastalığı sadece baskılar bitkiler ise tedavi edici özelliği vardır. Düzgün düzenli olarak bitkilerle beslenen kişiler büyük hastalıklarla karşılaşma ihtimali oldukça düşüktür. Çinlilerin bir atasözü vardır; insan hasta olduğu için rahatsızlanmaz, rahatsız olduğu için hastalanır” diye konuştu.