Zeytinburnu Büyükyalı Gurme CarrefourSA açıldı

Toplam 724 metrekare alanda 20 kişilik personeliyle müşterilerine hizmet veren Zeytinburnu Büyükyalı Gurme CarrefourSA balık, kasap, şarküteri, meyve-sebze, mahzen, unlu mamuller ve meyve suları reyonların yanı sıra vegan, glütensiz, diyabet ya da organik ürünlerle beslenmeyi tercih edenlere de yönelik reyonlarıyla öne çıkıyor.

Alo Sipariş hizmeti ile evlere ücretsiz servis sunan Kazlıçeşme Mahallesi, Kennedy Caddesi'nde bulunan Zeytinburnu Büyükyalı Gurme CarrefourSA'da balık ve kasap reyonundan alınan ürünler pişirtilebiliyor.

Gurme CarrefourSA'lar vazgeçilemeyecek bir alışveriş deneyimi sunuyor

CarrefourSA'nın Gurme marketleri, tasarım, ürün çeşitliliği ve ferah alışveriş imkanı olmak üzere üç özelliğiyle öne çıkıyor.

Bu üç özellikle damak tercihleri doğrultusunda farklı lezzetleri deneyimleyen ve bu lezzetleri Türkiye'de arayan müşterilere vazgeçemeyecekleri bir alışveriş deneyimi sunuluyor. CarrefourSA,müşterilerine damaklarındaki alıştıkları tatlara, Gurme marketleriyle hayat katıyor.