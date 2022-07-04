Zeytinburnu ve Sultangazi'de çiçek hırsızlığı kamerada

Zeytinburnu Veliefendi Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayında sokak üzerinde bulunan bir markete alışveriş için gelen bir şahıs, marketten çıktıktan sonra marketin önünde bulunan çiçeği arkadaşına göstererek çalmasını istedi. Eli bandajlı olan şahsın arkadaşı tarafından çiçeğin çalındığı o anlar kameralara yansıdı. Sultangazi'de gerçekleşen bir diğer hırsızlık olayında ise sokak üzerinde yürüyen yaşlı bir adam iş yeri önünde duran çiçeği çaldı.

Her iki olayda şüpheli şahısların soğukkanlılıkla gerçekleştirdikleri hırsızlık anı kameralara yansıdı. Görüntülerde Zeytinburnu'nda eli bandajlı olduğu görülen bir şahıs alışveriş yaptığı marketten çıkarken market önünde çiçek olduğunu gördü. Kısa bir süre market önünde bekleyen şahıs, yaklaşan arkadaşına eliyle çiçeği almasını söyledi. Diğer arkadaşı kısa bir süre sonra gelerek çiçeği çalarak uzaklaştı. Sultangazi'de yaşanan bir diğer hırsızlık olayında ise sokakta yürüyen yaşlı bir adam iş yeri önünde bulunan çiçeği çalarak oradan uzaklaştı. Gerçekleşen 2 ayrı hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hasan Tik

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