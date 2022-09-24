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Zeytinburnu, Veteran Buz Hokeyi turnuvasına ev sahipliği yaptı

Zeytinburnu, Veteran Buz Hokeyi turnuvasına ev sahipliği yaptı
Zeytinburnu, Veteran Buz Hokeyi turnuvasına ev sahipliği yaptı

Amatör Hokey Ligi ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliği ile 22-23-24 Eylül tarihleri arasında Zeytinburnu Buz Adası’nda bir Veteran Buz Hokeyi organizasyonu düzenlendi.

Zeytinburnu, Veteran Buz Hokeyi turnuvasına ev sahipliği yaptı - Tıkla İzle

Yaşı itibarıyla profesyonel hokey hayatlarına devam etmeyen sporcular tarafından eğlence amaçlı dünyanın her yerinde hokey turnuvaları düzenleniyor. Bu kapsamda; Bulgaristan - Almanya ve Rusya'dan 60'ı aşkın sporcunun katıldığı Veteran Turnuvası Zeytinburnu Buz Adası'nda düzenlendi. Vivaster - Amhel United - Black Russian ve RVS ismiyle turnuvaya katılan yabancı sporcu kulüplerin yanı sıra Türkiye'den de Buz Korsanları Spor Kulübü katıldı.

Caner Sönmez

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