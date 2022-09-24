Zeytinburnu, Veteran Buz Hokeyi turnuvasına ev sahipliği yaptı

Yaşı itibarıyla profesyonel hokey hayatlarına devam etmeyen sporcular tarafından eğlence amaçlı dünyanın her yerinde hokey turnuvaları düzenleniyor. Bu kapsamda; Bulgaristan - Almanya ve Rusya'dan 60'ı aşkın sporcunun katıldığı Veteran Turnuvası Zeytinburnu Buz Adası'nda düzenlendi. Vivaster - Amhel United - Black Russian ve RVS ismiyle turnuvaya katılan yabancı sporcu kulüplerin yanı sıra Türkiye'den de Buz Korsanları Spor Kulübü katıldı.

Caner Sönmez

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