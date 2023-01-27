Zeytinburnu'da doğalgaz borusu patladı: 4 araç yandı

Olay, saat 21.00 sıralarında Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, yol altından geçen doğalgaz hattında oluşan hasar nedeniyle doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Doğalgaz borusundaki sızıntı elektrik hattından aldığı kıvılcımla yol ortasından alevler yükselmeye başladı. Bu sırada yol kenarında park halinde bulun 4 araç da alev aldı. Araçlardan 3'ü kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye müdahalesi sırasında yol çöktü

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında yolda çökme oluştu. Yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Alevlerin yükseldiği anlarda yolda yaya bulunmaması faciayı önlerken alevlerin bina boyunu geçtiği noktada bulunan iki bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Furkan Tan

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