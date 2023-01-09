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Zeytinburnu'da kağıt toplayıcıları arasında karton kavgası kamerada

Zeytinburnu'da kağıt toplayıcıları arasında karton kavgası kamerada
Zeytinburnu'da kağıt toplayıcıları arasında karton kavgası kamerada

Zeytinburnu'da karton toplayıcısı iki grup arasında kargon kavgası çıktı. Taşlı sopalı kavga anı cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Zeytinburnu'da kağıt toplayıcıları arasında karton kavgası kamerada - Tıkla İzle

Olay dün öğle saatlerinde Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre karton toplayıcıları arasında yerdeki kartonları almak için tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde büyüyerek kavgaya dönüştü. İki grup üyeleri birbirlerine taş ve sopalarla saldırmaya başladı. Kavgayı çevredekiler de ayırmak istedi. Ancak kağıt toplayıcıları bu kez onlara da saldırdı. Kağıt toplayıcıları bir süre sonra oradan ayrılırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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