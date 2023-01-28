Zeytinburnu'da patlamada oluşan çukur gün ağarınca böyle görüntülendi

Olay, Zeytinburnu'da dün saat 21.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, yol altından geçen doğalgaz hattında oluşan hasar nedeniyle doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Doğalgaz borusundaki sızıntı elektrik hattından aldığı kıvılcımla yol ortasında alevler yükselmeye başlamıştı. Patlama nedeniyle yolda oluşan çukur ise dron ile görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin incelemelerde bulunduğu görülürken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

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