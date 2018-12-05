Zeytinburnu'nda 5 katlı bir iş yerinde yangın

Yangın, saat 05:00 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 105/2 sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan ve Suriyelilere ait olduğu öğrenilen çocuk giyim mağazasının giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Giriş katında başlayan yangın üst katlara sıçradı. Tüm binayı saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Giriş katında başlayan ve üst katlara da sirayet eden yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yangın nedeniyle bina içerisinde kalan yoğun duman itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangın sonrası can kaybı yaşanmazken, 5 katlı iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Selim Bayraktar

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