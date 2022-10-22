Zeytinburnu'nda alacak verecek tartışması cinayetle bitti

Olay 11 Eylül Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Niyazi Altuntaş evinde (74) öldürülmüş bulundu. Bunun üzerine araştırma başlatan ekipler, Niyazi Altuntaş'ın, Yahya D. isimli şahısla aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu ve tartıştığı belirlendi. Yahya D., 20 Kasım'da Zeytinburnu'nda yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

Doğan Can Cesur



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