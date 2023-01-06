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Zeytinburnu'nda beton mikseri alt geçitte sıkıştı

Zeytinburnu'nda beton mikseri alt geçitte sıkıştı
Zeytinburnu'nda beton mikseri alt geçitte sıkıştı

Zeytinburnu’nda beton mikseri, Marmaray Alt Geçidi'nden geçmeye çalışırken geçidin girişinde sıkıştı. Uzun uğraşlar sonucunda araç kurtarılırken, yaşananlar “Kazasız Kul Olmaz” ekibinin kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu’nda beton mikseri alt geçitte sıkıştı - Tıkla İzle

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Zeytinburnu Balıklı Kazlıçeşme yolu üzerindeki tren alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton mikseri Marmaray Alt Geçidi'ne geldiğinde girişte sıkıştı. Sürücü, olayı polis ekiplerine bildirdi. Sürücü, polis ekiplerini beklerken aracın lastiklerinin havasını indirmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yardımıyla araç uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı. Caddede durma noktasına gelen trafik, aracın kurtarılmasıyla normale döndü.

Olay “Kazasız Kul Olmaz” ekibinin kamerasına yansıdı

Alt geçide takılı kalan beton mikserini kurtarma çalışmaları “Kazasız Kul Olmaz” ekibinden Zahrettin Çelik tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde aracın lastiklerinin havasının indirildiği ve olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmaları yer alıyor.

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